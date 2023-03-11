Защитник ЦСКА Мойзес сравнил чемпионаты России и Бразилии
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес сравнил чемпионаты России и Бразилии.
«Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и ещё несколько, а там всё же больше топовых клубов. Но РПЛ тоже сложная лига со множеством крепких команд. Чемпионом стать очень тяжело как здесь, так и там», — приводит слова Мойзеса официальный сайт армейского клуба.
Мойзес в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Также на счету бразильца семь матчей в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» (45).
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