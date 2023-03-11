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Мойзес оценил первые полноценные сборы в ЦСКА

Мойзес оценил первые полноценные сборы в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Мойзес оценил зимние тренировочные сборы и сравнил их с бразильскими.

«Мы проделали очень хорошую работу в Эмиратах и Турции с моими партнерами. Считаю, что отлично подготовились к возобновлению сезона. И первый матч Кубка России это показал.

Если сравнивать с Бразилией, где я провел всю карьеру до этого, то там не такие длительные предсезонные сборы с учетом календаря соревнований. Это первый мой опыт, когда тренировочный лагерь продолжался примерно 40 дней. Если брать физический аспект, то в этом плане многое очень похоже. Главная задача на сборах — преодолевать себя и выкладываться по полной. Поэтому просто нигде не бывает», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

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