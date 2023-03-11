И. Федотов: VAR не должен был звать смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судей в матче 19-го тура между «Спартаком» и «Факелом» назначить пенальти в ворота красно-белых. Благодаря этому 11-метровому удару воронежский клуб сравнял счёт в этой встрече — 2:2.
«С одной стороны, это проблема Пруцева, что он расставил руки в борьбе и куда-то попал игроку «Факела» – то ли в шею, то ли выше. Это безрассудное действие, он расставляя руки, зная, что сзади него игрок.
С другой стороны, Кукуляк не должен был звать Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса. До конца непонятно, куда попала рука, а для Безбородова изначально это был не фол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 марта 2023
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