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«Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером с 60-й минуты встречи

«Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером с 60-й минуты встречи
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Сегодня, 11 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный мяч был забит на 11-й минуте встречи благодаря усилиям полузащитника Сергея Пиняева, точную передачу ему отдал Максим Глушенков. На 20-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Станислав Магкеев. На 60-й минуте гости остались вдевятером — в этот раз за второй «горчичник» был удалён Максим Ненахов. Несмотря на численное меньшинство, «Локомотив» сумел удержать победу — 1:0.

По итогам встречи «Локомотив» набрал 19 очков, но остался на 13-м месте таблицы РПЛ. «Ахмат», у которого в активе 29 очков, остался на шестом месте. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Краснодаром» (18 марта), а грозненцы с «Крыльями Советов» (19 марта).

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 11'
Удаления: нет / Магкеев – 20', Ненахов – 60'
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