«Взорвался». Соболев — о поведении Абаскаля после матча «Спартак» — «Факел»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поведение главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).

«Поведение Абаскаля после матча? Эмоции. Всегда когда-то взрываются. Бывает. Мы его иногда видим таким. Какие бывают выражения? После перерыва устроил небольшой погром. Что подразумеваю под словом «погром»? Шёл и слышал всякие. Всё нормально — эмоции. Тем более в раздевалке. Взорвался», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче с «Факелом» у Александра Соболева не засчитали гол, вероятно, из-за нарушения, совершённого автором голевого паса Русланом Литвиновым. У нападающего не засчитывают мяч во втором матче подряд.