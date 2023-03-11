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«Мячи Соболева не считаются». Форвард «Спартака» пошутил на тему своих отменённых голов

«Мячи Соболева не считаются». Форвард «Спартака» пошутил на тему своих отменённых голов
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию эпизода, на котором он забивает мяч в ворота «Факела» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Гол был отменён, что заставило футболиста опубликовать шутку в своём канале. Его голы отменяют второй тур РПЛ подряд.

«Нет гола, мячи Соболева не считаются», — гласит якобы фотография VAR, объясняющая, почему мяч не был засчитан.

В правильности отмены гола Соболева предстоит разобраться судейскому комитету, а вот мяч, который форвард забил в ворота «Урала» (2:2), был отменён не по правилам: арбитр Виталий Мешков дал свисток до пересечения мяча линии ворот, поэтому VAR не смог вмешаться в эпизод и исправить ошибку.

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