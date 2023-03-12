Евгений Алдонин: ЦСКА выбыл из чемпионской гонки, но до конца будет бороться за топ-3

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах армейцев на оставшуюся часть сезона.
«Хотелось бы, чтобы армейцы победили «Крылья», особенно после неудачи в Сочи. Как мне кажется, ЦСКА стоит прибавить прежде всего в организации игры в обороне, в реализации всех моментов. Хочется претендовать на что-то большее в этом чемпионате, дома нельзя ничего отпускать, необходим максимум очков.
ЦСКА выбыл из чемпионской гонки, сейчас отрыв от второго места восемь очков. Тут бы за двойку ухватиться, в тройке остаться. Борьба за чемпионство ведётся только теоретически. Думаю, ЦСКА может претендовать на топ-3, до конца будет бороться», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
ЦСКА сегодня, 12 марта, сыграет с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 12 марта 2023
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