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Кокорин забил свой десятый мяч за «Арис» в матче с «Пафосом»

Кокорин забил свой десятый мяч за «Арис» в матче с «Пафосом»
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Сегодня, 12 марта, проходит первый матч плей-офф чемпионата Кипра, в котором «Пафос» принимает «Арис» из Лимасола. На 12-й минуте встречи за гостей отличился российский нападающий Александр Кокорин. Этот мяч стал для него десятым за команду. Предыдущую встречу чемпионата с «Анортосисом» Александр Кокорин пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

По итогам регулярного сезона «Арис» занял третье место турнирной таблицы кипрского чемпионата, набрав 53 очка по итогам 26 туров. «Пафос» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков.

Кроме «Ариса» и «Пафоса», также в группе плей-офф оказались АПОЭЛ, АЕК (Ларнака), «Аполлон» и «Омония».

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:

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