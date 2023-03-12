Денис Попов: VAR смотрит эпизоды по-своему, а судьи в поле — по-своему. Полная неразбериха

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов раскритиковал судейство в матчах Российской Премьер-Лиги, сделав акцент на встрече 19-го тура «Спартак» — «Факел» (3:2), в котором отменили гол Александра Соболева.
«По судейству очень много вопросов. Ошибаются судьи в поле, потом на VAR, один свистит раньше времени, другой непонятно, как что трактует. VAR смотрит по-своему, судьи в поле – по-своему. То есть получается полный хаос. Надо как-то нормализовать синхронизацию. От этого страдают все – и футболисты, и команды, и тренеры, и болельщики.
Никто не может понять причин тех или иных судейских решений. Я же говорю: полная неразбериха. А в итоге у кого-то недобор очков, где-то убрали тренера, кто-то может спокойненько бить пенальти за пенальти. Поэтому здесь нужно что-то делать. Понятно, что все мы люди, все ошибаются, но, если бы «Спартак» не выиграл второй матч подряд в ситуации, когда отменяют его чистый гол, это было бы очень интересно. Ну и в целом чемпионат, как мы видим, интересный, есть результативные матчи, немало забитых мячей», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
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