Жиру: постепенно обретал уверенность, что встану в один ряд с Зиданом, Платини и Анри
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Нападающий сборной Франции и итальянского «Милана» Оливье Жиру поделился эмоциями после установления рекорда по забитым голам в составе национальной команды.
«Постепенно я начал обретать уверенность, что смогу встать в один ряд с Зиданом, Папеном, Трезеге, Платини и Анри. У меня вызывало необычайную гордость, когда громкое имя из прошлого оставалось позади», — приводит слова Жиру «твиттер» Telefoot.
36-летний Оливье Жиру сыграл за сборную Франции 120 матчей, в которых отметился 53 забитыми мячами, что является рекордом для игроков национальной команды. В составе «трёхцветных» нападающий стал чемпионом мира на мировом первенстве в России в 2018 году.
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