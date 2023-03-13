Бразильский вундеркинд Роке откажет «Арсеналу» из-за желания играть в «Барселоне»

18-летний нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, которого называют одним из самым перспективных футболистов мира, откажется от предложения лондонского «Арсенала» ради перехода в «Барселону». Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар вёл переговоры с бразильским клубом, но футболист дал понять, что мечтает играть за «Барселону». Каталонцы — одни из претендентов на подписание вундеркинда, они хотят оформить сделку в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Атлетико» уже отклонил предложение «Барселоны» в размере € 25 млн и не намерен продавать Роке дешевле, чем за € 45 млн.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

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