Фёдор Кудряшов рассказал, почему у Артёма Дзюбы не получилось заиграть в Турции

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, почему у нападающего Артёма Дзюбы не получилось заиграть в турецком «Адана Демирспор».

«Я был уверен, что у него всё получится. Со мной по выбору клуба он не связывался. Думаю, не пошло только из‑за выбранной команды. На мой взгляд, тренер не участвовал в трансфере, не говорил руководству, нужен ему Дзюба или нет. Потому что тот футбол, который проповедует Монтелла в «Адане», не подходит под качества Артёма. Там футбол заточен на трёх быстрых нападающих, которые бегут за спину. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

34-летний Дзюба, перешедший в турецкую команду летом, сыграл за «Адану» всего пять матчей, в которых забил лишь один гол. В ноябре 2022 года российский форвард разорвал контракт с клубом, а в феврале 2023 года подписал соглашение с московским «Локомотивом».