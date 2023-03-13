Фёдор Кудряшов рассказал, почему у Артёма Дзюбы не получилось заиграть в Турции

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, почему у нападающего Артёма Дзюбы не получилось заиграть в турецком «Адана Демирспор».
«Я был уверен, что у него всё получится. Со мной по выбору клуба он не связывался. Думаю, не пошло только из‑за выбранной команды. На мой взгляд, тренер не участвовал в трансфере, не говорил руководству, нужен ему Дзюба или нет. Потому что тот футбол, который проповедует Монтелла в «Адане», не подходит под качества Артёма. Там футбол заточен на трёх быстрых нападающих, которые бегут за спину. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
34-летний Дзюба, перешедший в турецкую команду летом, сыграл за «Адану» всего пять матчей, в которых забил лишь один гол. В ноябре 2022 года российский форвард разорвал контракт с клубом, а в феврале 2023 года подписал соглашение с московским «Локомотивом».
- 13 марта 2023
-
16:57
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21