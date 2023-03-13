Футболистка сборной России: мы росли как сборная, могли очень хорошо выступить на Евро

Футболистка сборной России и московского «Динамо» Марина Фёдорова рассказала о бане на международные соревнования и о своей реакции на отстранение от участия в Евро-2022.
«Я играла на чемпионате Европы в 2017 году в Нидерландах, и это были нереальные ощущения. Атмосфера — не передать словами. Праздник. Поэтому, когда мы отобрались на Евро-2022, я была самым счастливым человеком на планете. Была в предвкушении этого футбольного праздника, тем более в Англии. Когда ещё на нас будут приходить зрители в таком количестве.
А в последнем нашем международном турнире в Испании мы заняли второе место и проиграли сборной Бельгии только по пенальти. Мы росли как сборная. И мы действительно могли бы выступить на том Евро очень хорошо. Когда узнала, что не едем, была истерика», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Полностью интервью читайте на «Чемпионате»:
- 13 марта 2023
-
18:25
-
18:15
-
18:13
-
18:05
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
16:57
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:04