Наиль Умяров перенёс операцию. Ожидаемый срок восстановления — около трёх месяцев

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит около трёх месяцев из-за операции на плюсневой кости. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — передаёт слова пресс-службы красно-белых корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 22-летний футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (5:2). С тех пор Умяров только единожды попал на скамейку запасных в игре с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти) в рамках Фонбет Кубка России, пропустив остальные встречи.
- 13 марта 2023
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