«Очень досадное и незаслуженное поражение». Глушаков — о матче «Пари НН» с «Ростовом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 1:2. Победный гол команда Валерия Карпина забила на 94-й минуте встречи благодаря усилиям Максима Осипенко, реализовавшего пенальти.

«Очень досадное поражение, незаслуженное. Мы неплохо смотрелись, старались, ребята молодцы. Без поражений не бывает побед. Идём дальше, впереди много игр», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

В данный момент «Пари НН» занимает 13-е место в зоне стыковых матчей, набрав 19 очков в 19 турах. В следующем туре подопечные Артёма Горлова встретятся с московским «Торпедо». Встреча пройдёт 19 марта в Нижнем Новгороде, начало – в 16:30 мск.