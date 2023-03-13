Руслан Нигматуллин: печально видеть Россию в числе участников турнира в Азии

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти в период с 9 по 21 июня 2023 года.

«Честно говоря, международный турнир — это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций при всём уважении к этим странам. Конечно же, на безрыбье и рак — щука! Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная России весной проведёт две товарищеские встречи. 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, а 26-го – с Ираком.