Руслан Нигматуллин: печально видеть Россию в числе участников турнира в Азии

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти в период с 9 по 21 июня 2023 года.
«Честно говоря, международный турнир — это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций при всём уважении к этим странам. Конечно же, на безрыбье и рак — щука! Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сборная России весной проведёт две товарищеские встречи. 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, а 26-го – с Ираком.
- 13 марта 2023
-
23:01
-
22:51
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:04
-
20:00
-
19:45