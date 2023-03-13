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Вратарь «Крыльев» Ломаев: в матче с ЦСКА на поле не было бойцов

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение (0:4) в матче с ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Что случилось сегодня с «Крыльями»? Бойцов не было на поле», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».

ЦСКА открыл счёт на 24-й минуте встречи благодаря голу нападающего Антона Заболотного. Через две минуты армейцы укрепили своё преимущество — отличился Иван Обляков. В концовке первого тайма, на 42-й минуте, форвард Фёдор Чалов сделал счёт разгромным. На 75-й минуте защитник Виллиан Роша после исполнения углового удара установил итоговый счёт — 4:0.

Победа позволила армейцам набрать 32 очка и догнать по этому показателю московское «Динамо», которое занимает четвёртое место. Самарский клуб остался на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.