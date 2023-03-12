«Мы проиграли всю борьбу». Голкипер «Крыльев» Ломаев — о матче с ЦСКА

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:4).

«Сегодня на поле с первых минут не было команды. Мы проиграли всю борьбу. Поражение заслуженное. Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что в среду в матче с ЦСКА мы покажем другой футбол. Разберём ошибки и будем работать. И 15 марта посмотрим, что у нас получилось по итогу», — приводит слова Ломаева пресс-служба «Крыльев Советов».

Команды встретятся в двухматчевом противостоянии в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится в среду, 15 марта. Команды сыграют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 16:30 мск.