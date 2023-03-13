Нигматуллин отреагировал на попадание Дасаева и Акинфеева в список лучших вратарей в мире

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на попадание Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей в мире с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
«Я не изучал этот список, но могу сказать, что Дасаев – лучший вратарь мира, он достоин быть как можно ближе к первому месту. Дасаева в 1988 году признали лучшим голкипером мира. Однозначно человек, которого признали лучшим в мире, достоин быть в этом списке. По поводу остальных кандидатур, я не изучал, всех участников поздравляю с попаданием в этот список.
Высказывание Дасаева по Акинфееву? У Рината Файзрахмановича очень авторитетное мнение, я не хочу с ним спорить.
Перспективы у молодых вратарей попасть в такой список туманные, по причине того, что российские клубы не играют в международных матчах», – сказал Нигматуллин Metaratings.
Ранее Дасаев заявил, что рад за Акинфеева, однако ему непонятно, по каким критериям Игорь был включён в список.
- 14 марта 2023
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:20
-
00:04
-
00:00
- 13 марта 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:20
-
23:11
-
23:09
-
23:01
-
22:51
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17