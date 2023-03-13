Нигматуллин отреагировал на попадание Дасаева и Акинфеева в список лучших вратарей в мире

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на попадание Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей в мире с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Я не изучал этот список, но могу сказать, что Дасаев – лучший вратарь мира, он достоин быть как можно ближе к первому месту. Дасаева в 1988 году признали лучшим голкипером мира. Однозначно человек, которого признали лучшим в мире, достоин быть в этом списке. По поводу остальных кандидатур, я не изучал, всех участников поздравляю с попаданием в этот список.

Высказывание Дасаева по Акинфееву? У Рината Файзрахмановича очень авторитетное мнение, я не хочу с ним спорить.

Перспективы у молодых вратарей попасть в такой список туманные, по причине того, что российские клубы не играют в международных матчах», – сказал Нигматуллин Metaratings.

Ранее Дасаев заявил, что рад за Акинфеева, однако ему непонятно, по каким критериям Игорь был включён в список.