Кудряшов: очень хочу и верю, что у Бердыева всё получится в «Сочи»

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве.
«Очень хочу и верю, что у Курбана Бекиевича всё получится, потому что это тренер, который прогрессирует, учится несмотря на возраст. Он не стоит на месте, все новые веяния футбола осваивает, он в курсе всего и пытается это реализовать, но при этом всегда смотрит на подбор исполнителей в команде, и тоже от этого строит свою игру.
Если он хочет играть как «Манчестер Сити», и у него не будет исполнителей под эту модель, то он не будет прививать такой футбол — он будет ставить игру, которая подойдёт под имеющихся футболистов, которая будет давать результат.
Когда разговоры о назначении начались, в ноябре? А официально он принял команду в конце декабря. Он очень ответственно к этим моментам относится и даже то, что у него изменился тренерский штаб, тоже о многом говорит. Уверен, он долго подбирал новых людей в свой штаб, и, если они сейчас с ним, значит, ему подходят», – приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
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