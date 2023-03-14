Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаллана продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2024 года

Лаллана продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2024 года
Комментарии

Полузащитник Адам Лаллана продлил соглашение с «Брайтоном». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/2024. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби заявил, что для него и клуба большая честь продолжить работу с Адамом.

Лаллана начинал карьеру в «Саутгемптоне». Полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2020 года, бесплатно перейдя из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 18 матчах в составе команды во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.

«Брайтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023