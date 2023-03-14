Лаллана продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2024 года

Полузащитник Адам Лаллана продлил соглашение с «Брайтоном». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/2024. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби заявил, что для него и клуба большая честь продолжить работу с Адамом.

Лаллана начинал карьеру в «Саутгемптоне». Полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2020 года, бесплатно перейдя из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 18 матчах в составе команды во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.

«Брайтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.