Лаллана продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2024 года
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Полузащитник Адам Лаллана продлил соглашение с «Брайтоном». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/2024. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби заявил, что для него и клуба большая честь продолжить работу с Адамом.
Лаллана начинал карьеру в «Саутгемптоне». Полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2020 года, бесплатно перейдя из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 18 матчах в составе команды во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.
«Брайтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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