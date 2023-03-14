Арбитр Федотов: в ворота «Урала» надо было назначить пенальти. Решение против «Спартака»
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Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что судья Сергей Карасёв ошибся, не назначив пенальти в ворота «Урала» в матче плей-офф Фонбет Кубка России со «Спартаком».
«Если ЭСК признаёт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».
Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова».
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