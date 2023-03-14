Защитник «Пари НН» Баньяк: во время игры в Казахстане однажды не чувствовал конечностей

Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк, ранее выступавший за «Кайрат», рассказал, как играл в Казахстане в сильный мороз.

«Непросто играть в Казахстане в ноябре. Чемпионат в октябре заканчивался, но мы были в Лиге конференций. Встречу с «Карабахом» судья остановил через 10 минут и чуть не отправил нас по домам, настолько холодно было. Минус 18 или 20, дичь. Конечностей не чувствовал. Ужасное воспоминание. Вскоре мы ещё принимали «Базель», и было проще», — цитирует Баньяка Sport24.

Баньяк является воспитанником испанской «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча и отметился одним забитым мячом. Также камерунец выступал за испанскую «Сарагосу», австрийский «Адмира Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». В составе сборной Камеруна он провёл четыре матча.