Защитник «Пари НН» Баньяк: Роналдиньо — улыбка. Сейчас удовольствие от игры — редкость

Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Барселоны» Роналдиньо. Камерунец выступал в системе «Барселоны» в 2008 году, перейдя в каталонский клуб благодаря усилиям фонда Самуэля Это’О.

«Каждый раз это магия. И улыбка. Всегда-всегда. Знаешь, в современном мире футболисты, которые получают удовольствие, — редкость. Все стали как машины. Помешаны на физике, голах, победах. Результаты важны, но кайф от игры — прежде всего. Это то, что влюбляет детей в футбол.

Взгляни на Тьяго Алькантару: он уже не такой, каким был. Еще может врубать фристайл, но былого шарма нет. Или современные академии. Зачем грузить девяти-десятилетних детей тактикой? Просто дайте им мяч», — цитирует Баньяка Sport24.