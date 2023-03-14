Защитник «Пари НН» Баньяк: Роналдиньо — улыбка. Сейчас удовольствие от игры — редкость
Поделиться
Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Барселоны» Роналдиньо. Камерунец выступал в системе «Барселоны» в 2008 году, перейдя в каталонский клуб благодаря усилиям фонда Самуэля Это’О.
«Каждый раз это магия. И улыбка. Всегда-всегда. Знаешь, в современном мире футболисты, которые получают удовольствие, — редкость. Все стали как машины. Помешаны на физике, голах, победах. Результаты важны, но кайф от игры — прежде всего. Это то, что влюбляет детей в футбол.
Взгляни на Тьяго Алькантару: он уже не такой, каким был. Еще может врубать фристайл, но былого шарма нет. Или современные академии. Зачем грузить девяти-десятилетних детей тактикой? Просто дайте им мяч», — цитирует Баньяка Sport24.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:46
-
20:44
Партнерский контент