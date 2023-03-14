Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 9595 зрителей. На игре с «Факелом» было около 5 тысяч

На матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Урал» (1:1), присутствовали 9595 зрителей.

Для прохода на стадион наличие карты болельщика (Fan ID) было необязательным. В предыдущем домашнем матче «Спартак» встречался с «Факелом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Тогда Fan ID был обязательным. На той игре присутствовали 5002 человека — почти в два раза меньше, чем на матче с «Уралом».

Ответный матч команд состоится в начале апреля. В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.