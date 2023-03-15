Николай Орлов дал бы российское гражданство только Вагнеру Лаву и Данни

Бывший форвард «Зенита» Николай Орлов рассказал, кто из легионеров достоин российского гражданства.

«Если гражданство России будут давать футболистам, которые, действительно, этого заслуживают, то не имею никаких возражений. Но это надо делать в отношении тех, кто действительно помог чего-то достичь или выиграть. Вот, Вагнер Лав — легенда ЦСКА. Человек, помимо того, что много лет жил и играл в России, побил много рекордов в РПЛ, ещё и помог выиграть Кубок УЕФА российскому клубу. Или Мигель Данни, который своим голом принёс Суперкубок Европы другому российскому клубу, «Зениту». Эти люди добились высоких достижений в спорте и помогли их достичь российским клубам.

Но за что дали гражданство Малкому и Клаудиньо? Каких достижений они добились? То, что выигрывают год за годом чемпионат России, уровень которого давно упал? И это весомое достижение в спорте? А за что давать по такому же критерию гражданство Промесу? Да, он забил 100 голов за «Спартак» в РПЛ? Но какая польза от этого российскому футболу и спорту?» – приводит слова Орлова «Евро-футбол.Ру».