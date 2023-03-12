Защитник ЦСКА Роша ответил, хотел бы он получить гражданство РФ, как Малком и Клаудиньо
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил, хотел бы он получить гражданство Российской Федерации, как это ранее сделали футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.
«Хотел бы я получить гражданство РФ, как Малком и Клаудиньо? Это вполне нормально, что Малком и Клаудиньо пытаются идти по этому пути. Я считаю, что это замечательно — это их выбор. Что касается меня, то должен обдумать это предложение», — передаёт слова Виллиана Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 19 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
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