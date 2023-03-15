Адвокаты Павара добились сокращения штрафа за вождение в нетрезвом виде

Адвокаты защитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара добились сокращения штрафа за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как правило, тем, кто был впервые замечен за вождением в нетрезвом виде, в Германии начисляют штраф в размере двух чистых месячных зарплат. В таком случае Павар должен был уплатить весьма крупную сумму, учитывая его годовой оклад в размере € 8 млн. После вынесения решения суда осенью 2022 года футболист обжаловал постановление о наказании. Адвокаты Павара смогли добиться существенного сокращения штрафа, завершив дело в письменном виде. Каков в итоге размер штрафа Павара, суд комментировать не стал, сообщает Bild.

Напомним, осенью 2022 года французский футболист был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента Павар лишился водительских прав.