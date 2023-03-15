Газзаев: Промес — не легенда «Спартака», как Романцев, Аленичев, Дасаев или Титов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил уровень легионеров санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо и московского «Спартака» Квинси Промеса, назвав их украшением РПЛ. При этом экс-наставник армейцев отказался называть нидерландского форварда красно-белых легендой клуба.
«Я всегда говорил, что такие футболисты, как Промес, Малком и Клаудиньо — украшение РПЛ. Это игроки очень хорошего уровня. Не зря Малком и Промес сейчас лидируют в списке бомбардиров. Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых.
При этом легендами «Спартака» я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова и так далее. Ну а Промес, да, сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», — приводит слова Газзаева Sport24.
- 15 марта 2023
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