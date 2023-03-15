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Юрий Лодыгин высказался о своём возможном возвращении в «Зенит» в будущем

Юрий Лодыгин высказался о своём возможном возвращении в «Зенит» в будущем
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Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, сейчас выступающий за греческий «Панатинаикос», высказался о своём возможном возвращении в стан сине-бело-голубых в будущем, отметив, что любит Санкт-Петербург и клуб.

«Могу ли я себя представить в «Зените»? Я не мог себя представить в «ПАС Янине». Так что возможно всё, почему нет? Но я понимаю, что с той стороны нет такого желания. У каждого свой путь.

Сожжены ли мосты с клубом? Нет, конечно. Я общаюсь со многими людьми. Такого не может быть. Я люблю Питер, полюбил «Зенит», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год, выиграв вместе с сине-бело-голубыми два титула чемпиона России, два Суперкубка и один Кубок страны.

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