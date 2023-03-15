Лодыгин: я себя всегда считаю супервратарём. Буду так считать, даже когда закончу карьеру

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, сейчас выступающий за греческий «Панатинаикос», назвал тройку лучших голкиперов РПЛ, а также назвал себе супервратарём. Среди стражей ворот чемпионата России экс-игрок сине-бело-голубых выделил своего бывшего одноклубника Михаила Кержакова и футболистов «Краснодара» и «Крыльев Советов» Матвея Сафонова и Ивана Ломаева.

«Как тройка лучших вратарей России выглядит сейчас? Два года назад я говорил, что это Акинфеев, Шунин и Лодыгин. Все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый. Дальше… я себя всегда считаю отличным вратарём, супервратарём. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя.

Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Сафонов… неплохо играет Миша Кержаков. Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Лодыгин не играет в России с 2019 года. Вратарь является двукратным чемпионом Российской Премьер-Лиги.