«Предательство футбола». Салихова — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу судейской бригады на матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).
«Анархия, хаос, предательство футбола», – приводит слова Салиховой Metaratings.
Главным арбитром матча «Зенита» и «Динамо» работал Евгений Кукуляк. Наиболее критикуемым стало решение судьи не назначать пенальти в ворота петербуржцев после жёсткого контакта полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным в штрафной площади. Также из-за ошибки РФС в Сети распространилась информация о том, что хавбек «Зенита» Далер Кузяев должен был быть удалён за две жёлтых карточки, хотя у него было лишь одно предупреждение.
- 15 марта 2023
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