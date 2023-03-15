Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: а нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц?

Уткин: а нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц?
Комментарии

Известный комментатор Василий Уткин высказался о вылете «Зенита» из Фонбет Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась команда Славиши Йокановича.

«А нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота.

«По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России «По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023