Уткин: а нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц?
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Известный комментатор Василий Уткин высказался о вылете «Зенита» из Фонбет Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась команда Славиши Йокановича.
«А нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота.
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