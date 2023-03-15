Уткин: а нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц?

Известный комментатор Василий Уткин высказался о вылете «Зенита» из Фонбет Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась команда Славиши Йокановича.

«А нет ещё для «Зенита» пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота.