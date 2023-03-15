Форвард «Гента» Орбан оформил самый быстрый хет-трик в клубных турнирах УЕФА

Нападающий «Гента» Гифт Орбан, чьи три мяча помогли бельгийскому клубу разгромить «Истанбул Башакшехир» (4:1) и по сумме двух встреч (5:2) выйти в 1/4 финала Лиги конференций, стал обладателем уникального достижения. Как сообщает официальный сайт турнира, Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в клубных турнирах под эгидой УЕФА.
Нигерийский нападающий забил три гола за 3 минуты и 25 секунд, отправив по мячу на 31-й, 32-й и 34-й минутах соответственно. На 37-й минуте бельгийский клуб забил ещё один мяч благодаря усилиям Уго Кейперса, установив счёт 4:0. Турецкая команда смогла ответить только голом Аднана Янузая на 88-й минуте.
Стоит отметить, что 12 марта Орбан оформил покер в ворота «Зюлте-Варегем» в рамках национального чемпионата Бельгии. В том матче «Гент» одержал разгромную победу — 6:2.
- 15 марта 2023
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