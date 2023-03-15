«Реал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер — Кроос, Модрич, Камавинга — Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Ливерпуль»: Алисон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Милнер — Гакпо, Нуньес, Салах, Жота.

Первая игра между командами завершилась разгромной победой «сливочных» со счётом 5:2. Стоит отметить, что к 14-й минуте подопечные Карло Анчелотти уступали 0:2, но после этого смогли переломить ход встречи, отправив в ворота Алисона Бекера пять мячей.