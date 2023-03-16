Ковтун: интересные игроки в «Динамо» есть, а тактическую линию выстраивает главный тренер

Бывший защитник московского «Динамо» Юрий Ковтун сравнил игру клуба при бывшем тренере Сандро Шварце и при Славише Йокановиче, возглавляющем команду в настоящий момент.
«Конечно, у людей остались определённые впечатления от работы прошлого тренера. Теперь команде нужно адаптироваться к требованиям другого специалиста. Видно, что игроки в «Динамо» есть, команда достаточно укомплектована. В каждой линии — интересные исполнители. А тактическую линию выстраивает главный тренер. Когда есть результат, ты понимаешь, что двигаешься в правильном направлении. А если его нет — неизбежно возникнут сомнения в эффективности тренерского штаба», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Шварц работал с «Динамо» с октября 2020-го по май 2022 года, Йоканович возглавил бело-голубых летом 2022-го.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
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