Ковтун: уровень РПЛ не особо просел. Стало меньше иностранцев, зато много наших молодых

Тренер «Родины», бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.
«По-моему, уровень РПЛ не особо просел. Стало меньше иностранцев, которые делали разницу. Но зато появляется много наших молодых ребят. С этой точки зрения мне интересно смотреть РПЛ. Они должны воспользоваться, и многие, убеждён, воспользуются этим шансом. В том же «Локомотиве» доверяют Пиняеву, Глушенкову. В «Динамо» некоторые ребята добавляют. «Спартак» делает акцент на российских футболистов. Это классно.
Что бы ни говорили про уровень, я хочу, чтобы наши парни играли и были на виду, а академии и детско-юношеские тренеры гордились своими воспитанниками», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
- 16 марта 2023
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