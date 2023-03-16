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РФС объявил, что Казарцев заменит отстранённого арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ

РФС объявил, что Казарцев заменит отстранённого арбитра Жабченко на матче 20-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте сообщил о замене арбитра VAR на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В связи с решением ЭСК по эпизоду матча «Cпартак» – «Урал» вместо Анатолия Жабченко работать на игре «Пари НН» – «Торпедо» в качестве судьи на VAR будет Василий Казарцев. Матч 20-го тура РПЛ состоится 19 марта.

Напомним, ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Анатолий Жабченко будет отстранён от матчей Российской Премьер-Лиги на неопределённый срок после ошибки в игре «Спартак» — «Урал» (1:1) в Кубке России. Жабченко отвечал в этой игре за VAR и никак не отреагировал на спорный эпизод, в котором игрок «Урала» в штрафной площади ударил рукой по лицу футболисту «Спартака».

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