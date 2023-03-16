Каррагер: Трент недостаточно хорош в обороне. «Ливерпулю» нужен правый защитник

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что команде необходимо усилить позицию правого защитника, так как Трент Александер-Арнольд не достаточно хорош в оборонительных действиях.

«Это довольно тревожный момент. Не только для «Ливерпуля», но и для него самого. Я имею в виду, что дальше не может продолжаться также, в этом сезоне мы уже много раз видели, как ему не хватало защитных навыков. Проблема, с которой они столкнулись, в том, что у них никогда не было настоящей конкуренции для Трента. И это одна из причин, почему мы говорили, что он хорош.

Я думаю, что «Ливерпуль» сейчас находится в том положении, когда им нужно купить правого защитника. Юргену Клоппу решать, достаточно ли хорош этот правый защитник, но ему нужна серьёзная конкуренция. Теперь он играет на высшем уровне каждый сезон, неделю за неделей без отдыха. Он выиграл всё, он был фантастическим и сделал всё, о чём я только мог мечтать. Я так горжусь им, местным парнем, но ему нужна помощь.

В конце этого сезона ему нужно хорошенько подумать о том, что он из себя представляет в роли правого защитника. Он гораздо больше атакует, чем защищается. Мы все знаем, что его оборонительные функции недостаточно хороши. И я не думаю, что они когда-либо улучшатся. Мы говорим об игроке, сыгравшем больше 200 матчей — он не будет сильно прогрессировать. Когда «Ливерпуль» перестаёт быть одной из лучших команд Европы, они начинают больше защищаться и меньше атаковать. В будущем мы сможем увидеть слабые стороны Трента, а не сильные. Вот в чём проблема», — приводит слова Каррагера CBS Sports.