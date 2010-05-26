Титов: для меня фаворитами будут голландцы

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, чего он ждёт от предстоящего чемпионата мира в ЮАР.

«Невозможно играть всё время только в тех местах, где всё идеально. В Южной Африке построили новые стадионы, реконструировали старые. Это будет толчок развитию футбола в Африке, потом чемпионат захочет провести, допустим, Ангола, потом — ещё кто-то. Конкуренция хороша везде. Потому и Россия продвигает свои заявки на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов. Я представляю, какой будет бум, когда построят красавцы-стадионы во всех регионах, как всем интересно будет ходить на футбол.

Ещё как жду сенсаций. Тем же Бразилии, Аргентине, Италии лёгкой жизни точно не будет. Маленькие страны сейчас показывают, что играть хорошо можно везде — футбол, хоккей, баскетбол. Спорт в целом выравнивается. Те, кто раньше был фаворитом, теперь таковыми не считаются. Франция, например.

Думаю, что итальянцы не защитят свой титул. Чемпионом должна быть или команда с другого континента, или, скорее всего, голландцы. Им есть что доказывать. После матча с Россией на Евро-2008 в их сторону шло очень много негатива. А отборочный турнир они прошли лучше всех, так что фаворитами для меня будут голландцы.

Болеть буду за тех, кого я знаю, — за Видича, с которым играл в „Спартаке“, за Красича и Ивановича, против которых играл не раз. Сербы всё-таки близкие нам люди. Ну и за Вайсса — говорят, он потрясающей души человек, но не думаю, что Словакия преподнесёт какой-то сюрприз, всё-таки словаки играют в более закрытый футбол, чем те же сербы», — цитирует Титова «Спорт день за днём».