Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
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Стали известны все участники четвертьфинала Лиги конференций.
«Алкмар», «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм Юнайтед», «Гент», «Лех», «Ницца» и «Фиорентина».
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференции пройдёт 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные игры запланированы на 20 апреля. Первые полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.
Финал Лиги конференции состоится 7 июня в Праге на стадионе «Эден Арена».
Действующим победителем Лиги конференции является «Рома», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Фейеноорд». Отметим, это был первый в истории розыгрыш Лиги конференций.
Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
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