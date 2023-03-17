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Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций

Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
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Стали известны все участники четвертьфинала Лиги конференций.

«Алкмар», «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм Юнайтед», «Гент», «Лех», «Ницца» и «Фиорентина».

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференции пройдёт 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные игры запланированы на 20 апреля. Первые полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.

Финал Лиги конференции состоится 7 июня в Праге на стадионе «Эден Арена».

Действующим победителем Лиги конференции является «Рома», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Фейеноорд». Отметим, это был первый в истории розыгрыш Лиги конференций.

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