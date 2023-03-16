Как внимательно вы следили за 1/8 финала Лиги чемпионов? 8 вопросов о прошедшей стадии
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Проверяем ваши знания.
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые получились насыщенными на голы и события. Что-то, как очередное поражение «ПСЖ» уже даже не удивило, кто-то, как Эрлинг Холанд, поразил и заставил поверить в невероятное. Мы собрали для вас восемь вопросов – шесть про результаты, ещё два связаны с околофутбольными событиями – про прошедшие матчи.
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Комментарии
- 16 марта 2023
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