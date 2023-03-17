Игор Йовичевич прокомментировал одно из самых крупных поражений «Шахтёра» в еврокубках

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал одно из самых крупных поражений команды в истории еврокубков. Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» уступил «Фейеноорду» со счётом 1:7.

«Случилось то, что одна команда была лучше нас, и это был «Фейеноорд». Должны поздравить «Фейеноорд» с хорошей игрой. Бывают такие дни, это футбол. За последнее время есть примеры и Манчестер Юнайтед, и «Лейпцига». Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и лучше нас команды проигрывают. Это один день, который должен пройти как тренер. И хочу извиниться перед украинскими болельщиками, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч. Должен сделать много выводов, где я возьму ответственность на себя как тренер, не скрываясь за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Мы попали на лучшую команду, у которой то, что били по воротам – всё залетело», — приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».

Самое крупное поражение «Шахтёра» в еврокубках было в 2015 году. Тогда команда в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счётом 0:7.