Арбитр Федотов: судейскому корпусу надо встречаться не только со «Спартаком»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о встрече тренерского штаба «Спартака» с представителями судей.
«Судейскому корпусу надо встречаться не только со «Спартаком». И не только когда происходят резонансные события. Но и с другими клубами. Глобально это правильно. Хорошо, что свою позицию не побоялся объяснить и сам арбитр Мешков. Так и должно быть. Ещё бы выложили переговоры, и было бы вообще замечательно. Люди должны понимать, что это именно судейские ошибки, а не какой-то фактор извне.
Я нормально отношусь к этой практике. Открытость со стороны руководства быть должна. Но важно не забывать говорить с другими командами. С «Динамо», например, чтобы объяснить действия Кукуляка.
РФС пытается делать судей медийными. Но ведь главное, чтобы не ошибались. А медийными могут быть руководители. Они должны работать со СМИ и болельщиками. Объяснять свою позицию, выкладывать переговоры во время матчей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 17 марта 2023
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