«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы
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Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Пары четвертьфинала Лиги Европы выглядят следующим образом:
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания);
«Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);
«Байер» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия).
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля.
Дальнейшая сетка полуфинала сформирована следующим образом:
«Ювентус» (Италия)/«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)/«Севилья» (Испания);
«Фейеноорд» (Нидерланды)/«Рома» (Италия) — «Байер» (Германия)/«Юнион» (Бельгия).
Финал Лиги Европы сезона-2022/2023 пройдёт 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
Новость по темеСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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