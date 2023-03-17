Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Пары четвертьфиналов Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
«Реал» Мадрид (Испания) — «Челси» (Англия);
«Интер» (Италия) — «Бенфика» (Португалия);
«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Наполи» (Италия) — «Милан» (Италия).
В турнире продолжают участие восемь команд, представляющие пять стран: Италию, Англию, Испанию, Германию и Португалию. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии одолел «РБ Лейпциг», «Бенфика» прошла бельгийский «Брюгге», мадридский «Реал» прошёл «Ливерпуль», «Милан» оказался сильнее «Тоттенхэма», «Наполи» обыграл «Айнтрахт», «Челси» победил дортмундскую «Боруссию», «Интер» справился с «Порту», а «Бавария» выбила «ПСЖ».
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 состоится 10 июня в Стамбуле.
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