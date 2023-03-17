Шалимов оценил эпизод с падением Тюкавина в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Москвичи одержали победу в серии пенальти со счётом 5:4. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«У нападающих есть свои приёмы — они ловят момент, когда бьют по ноге в штрафной, тут же падают. А вот у полузащитников такого навыка нет — в похожем моменте, как у Тюкавина, в матче «Ростов» — «Пари НН», ударили по ноге ростовчанина Глебова, но тот не упал сразу, а сделал два-три шага, только потом упал — видимо, больно.

А Тюкавин упал сразу, и, на мой взгляд, это пенальти. Но когда я слышу формулировку «недостаточно сильное касание», то понимаю, что люди не понимают специфики. У меня в «Урале» в матче с ЦСКА был такой же момент — судья смотрел видео долго, а потом сказал, что удар был недостаточным. Тут вообще ситуация удивительная — не понимаю разговоров, что Кукуляк думал, что с ним будет, если назначит пенальти в ворота Питера. Да ничего не будет, просто судите по правилам. Тюкавин упал грамотно, но удар был болезненный, это реально больно.

У «Зенита» ключевая потеря Малкома, это очень чувствуется. Бакаев старался, забил гол, но чувствуется недостаток игровой практики. Чистяков нормально заменил Родригао.

По Барриосу. Его заменил Кузяев, но, на мой взгляд, он не опорник, он атакующий игрок. Возможно, в будущем в «Зените» поставят в эту позицию Дугласа Сантоса, который и в отборе хорош, и с мячом нормально», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».