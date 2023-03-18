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Паулу Фонсека: однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины. Должен отдать им долг

Паулу Фонсека: однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины. Должен отдать им долг
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что хотел бы возглавить сборную Украины.

«Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.

Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины», — приводит слова Фонсеки ua.tribuna.com.

В данный момент «Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы французского чемпионата, набрав 46 очков. Отставание от четвёртого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов — пять очков.

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