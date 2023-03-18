Паулу Фонсека: однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины. Должен отдать им долг

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что хотел бы возглавить сборную Украины.

«Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.

Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины», — приводит слова Фонсеки ua.tribuna.com.

В данный момент «Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы французского чемпионата, набрав 46 очков. Отставание от четвёртого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов — пять очков.

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