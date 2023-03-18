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Валерий Кечинов: в последних матчах очень много судейских ошибок против «Спартака»

Валерий Кечинов: в последних матчах очень много судейских ошибок против «Спартака»
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился своим мнением насчёт судейства в матчах московского клуба.

«Хочется верить и надеяться, что судейство улучшится. В последних матчах очень много ошибок против «Спартака»: отменяют голы Соболева, назначают непонятные пенальти. Надеюсь, встреча с «Оренбургом» изменит всё в лучшую сторону.

Нужны ли встречи с судейским корпусом? Диалог нужен в любом случае. Я так понимаю, что поменялись трактовки. Один и тот же эпизод в разных играх трактуется по разному. Судьи должны объяснять свои решения, чтобы хотя бы тренерский штаб их понимал. И не помешает, если их будут объяснять болельщикам и специалистам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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