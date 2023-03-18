Трахтенберг: с тандемом Тарпищев — Романцев «Спартак» выиграл бы Лигу чемпионов

Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг рассказал, каким путём мог пойти московский клуб в начале 1990-х.

«В то время я дружил с Шамилем Тарпищевым (в 1992 – 1994 годах он был советником президента РФ по физической культуре и спорту. — Прим. «Чемпионата»). Периодически наведывался в Кремль — по дружбе, отредактировать какие-то материалы или просто пообщаться, когда у обоих выдавалось свободное время. Тарпищев болел за «Спартак» и в 1990-х загорелся идеей сделать из любимой команды суперклуб. Масштаба «Реала», «Милана» или «Манчестер Юнайтед», не меньше. Финансовые возможности для реализации такого проекта он бы точно изыскал. Тарпищев всегда был максималистом, поэтому сборная России выигрывала Кубок Дэвиса, а его люди — Уимблдон и прочие престижные теннисные турниры. В футболе его мечтой была Лига (тогда ещё Кубок) чемпионов. Он высоко ценил тренерский талант Романцева и полагал, что, усилившись ещё несколькими мастерами экстра-класса, «Спартак» будет претендовать на победу в Европе. Я познакомил Шамиля Анвяровича с Олегом Ивановичем, мы втроём обсуждали замысел Тарпищева.

К сожалению, в клубе были люди, которые были против захода Тарпищева в «Спартак». Они очень этого не хотели и всячески отговаривали Романцева от такого союза — боялись потерять власть. Препоны ставились такие, что преодолеть их было невозможно. Хотя убеждён, что с тандемом Тарпищев — Романцев и при поддержке президента мы бы выиграли Лигу чемпионов. 100 процентов», — сказал Трахтенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.